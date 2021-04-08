المرصد السوري لحقوق الانسان


تركيا: ضبط 9 أشخاص بينهم 2 من تنظيمي “غولن” و”داعش” حاولوا مغادرة البلاد باتجاه سوريا بطرق غير قانونية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، ضبط 9 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود باتجاه سوريا واليونان بطرق غير قانونية.

 

وأكدت الوزارة في بيان، مواصلتها العمل على مكافحة عمليات العبور غير القانوني للحدود.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن “بين الأشخاص الـ9 إرهابيين اثنين من تنظيمي “غولن” و”داعش”.

 

 

المصدر:RT

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