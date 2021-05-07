وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قال الأربعاء إن المستشارة أنغيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون “إشارة مهمة”، وفق ما أوردت “رويترز”، بينما تعهد الاثنان بدعم الحكومة المؤقتة الجديدة.