تركيا: مكافحة الارهاب.. نيابة أنقرة تصدر أمرا بتوقيف 7 أجانب يحملون الجنسية العراقية والسورية

أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، مذكرة توقيف بحق 7 أشخاص أجانب متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت النيابة في بيان، الجمعة، إنها أصدرت مذكرة توقيف بحق 7 أشخاص يحملون الجنسيتين العراقية والسورية، وأظهرت تحقيقات مكتب مكافحة الإرهاب أنهم ينتمون لتنظيم داعش.

ولفتت إلى أن الملاحقين على تواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي في مناطق القتال.

وأشار البيان أن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، تواصل العمل على القاء القبض على المطلوبين.

المصدر: الاناضول