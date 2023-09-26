تركيا والتلاعب بالمياه: السوريون عطاشى

طالما حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من قطع المياه على مناطق شمال سورية بعد أن ارتفع معدل الإصابات بالكوليرا، بسبب شح المياه التي تصل إلى السكان ما دفع الأهالي إلى اعتماد مصادر مياه بديلة، تنقل من دون رقابة أو خضوع لإجراءات التعقيم، نتجت عنها أوبئة وأمراض.

وأُتهمت تركيا بتقييد تدفق المياه على الحدود مع سورية منذ 2021، ما نتج عنه من عواقب وخيمة، ويتخوف السوريون الآن من أزمة العطش، خاصة بعد أن تم تسييس القضية، من سيّسها؟ وهل بات الملف ورقة ابتزاز لتحقيق مكاسب ما؟

وعلّق المهندس باسل كويفي، في حديث مع المرصد السوري ، مؤكدا أنّه عند الحديث عن تقييد المياه على الحدود السورية التركية فأكثر ما يمكن الحديث عنه هو مياه نهر الفرات ، حيث أن مياه الفرات تمثل حياة ملايين من المواطنين السوريين الذين يستفيدون من تلك المياه سواءً مياه الشرب أو للاستخدامات الزراعية والتنموية في المنطقة الشمالية الشرقية وصولاً الى حلب، ونظراً لأهمية الموضوع والمحاولات التركية لتقييد تدفق مياه الفرات إلى سورية والعراق تسييساً واستغلالاً للصراعات في البلدين ، فقد تجاوزت الاتفاقيات الموقعة عام 1987 بينها كونها بلد المنبع وسورية بلد المرور والعراق بلد المصب، وبتحدي واضح للقوانين الدولية والاتفاقيات السابقة التي حددت اقتسام المياه بالطريقة الأجدى والتوافقية بين الدول الثلاث ، وبالتالي وللاطلاع ميدانياً على الواقع ، فقد قمنا بزيارة سد الفرات خلال زيارة للمنطقة بدعوة من مجلس سورية الديموقراطية بعد تحرير الرقة من داعش ، وذلك في الشهر الثالث من عام 2019 للاطلاع على العمل ومعرفة بعض التفاصيل عن غزارة المياه وتخزينها والحدود الدنيا المطلوبة لتشغيل العنفات وري الاراضي الزراعية وتزويد مدينة حلب بمياه الشرب .

واعتبر محدثنا أنّ المشكلة في تقييد المياه من الجانب التركي أنها ذات أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية ، من الناحية السياسية تشكل ضغط إضافي للرضوخ لمطالبها المتعددة الجوانب، أما من الناحية الاقتصادية فهي الحد من الانتاج الزراعي والحيواني في الشمال الشرقي التي تشكل نسبة كبيرة السلة الغذائية لسورية وتحقق جزء هام من الأمن الغذائي المطلوب ، أما من الناحية الاجتماعية فتشكل انقسامات مجتمعية متعددة وصراعات حول تقاسم المياه المتوفرة ووجود بطالة كبيرة في المجتمع الذي يعتمد بشكل رئيسي على العمالة الزراعية وبالتالي توقفهم عن العمل وما يلحق ذلك من توترات وانخفاض سُبل العيش …

وعبر الحدود في سورية ، انخفضت المستويات بالسدود المقامة على نهر الفرات بما يصل إلى خمسة أمتار تقريبا مما أدى لنقص مستويات الخزانات ومعاناة المزارعين في الوصول إلى الاحتياطي المتبقي من المياه.

وتطرق الاقتصادي السوري إلى الاتهامات اتهام مسؤولين تركيا بخفض تدفق النهر على مدار العامين الماضيين إلى نصف المستويات التي تعهدت بها في اتفاقية تعود لعام 1987، وهو ما تنفيه أنقرة. .

من زاوية اخرى ،حذّرت منظمة غرينبيس البيئية في تقرير من شح في المياه والغذاء وموجات حر وآثار سلبية خطيرة اخرى للتغير المناخي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وقال التقرير الذي يحمل عنوان “على شفير الهاوية” إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد احتراراً بما يقرب من ضعف المتوسط العالمي ما يعرّضها للتأثر بشكل كبير بتغير المناخ وتفاقم مخاطر أمن الغذاء والمياه.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن “تغير المناخ حقيقة واقعة في العراق”، مضيفة أن العراق يحتل المرتبة الخامسة في العالم بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات الاحتباس الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار والملوحة والعواصف الترابية.

وأضاف أن الاستخدام غير الكفؤ للمياه التي يحصل عليها العراق، بسبب سوء الإدارة والاستيلاء غير القانوني على الإمدادات والبنية التحتية القديمة التي تسمح بتسرب المياه بعد عقود من الحرب تضافرت مع النمو السكاني السريع لتفاقم الأزمة.

وفشلت ما يقرب من 90 بالمائة من المحاصيل التي تتغذى على الأمطار، ومعظمها من القمح والشعير، هذا الموسم وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في العراق ،

وخلص باسك كويفي إلى القول،: صراع من أجل المياه وبالتالي الحياة ، وعليه يتوجب على تركيا من النواحي القانونية والحقوقية والانسانية أن تعمل على فتح بوابات السدود وتسمح بتدفق مياه نهر الفرات ودجلة تماشياً مع الاتفاقيات الموقعة وبعيداً عن الاجندات السياسية واستخدام المياه كسلاح للإضرار بالجوار لبناء الثقة بين الدول والحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المستدام بما يعزز الأمن والسلام الاقليمي والدولي ، فأينما توجد المياه تجد الحياة”.

بدوره قال محمد موسى، سكرتير حزب اليسار الكردي في سورية، إن تركيا سيّست المسألة وقد عمّقت الأزمة بقطع المياه عن السوريين والعراقيين كقوة ضغط وتحقيق مكاسب سياسية، لافتا إلى الوضع الصعب لسكان مناطق شمال وشرق سورية بسبب قلة المياه واعتماد المناطق المحيطة بنهر الفرات على ريّ أراضيهم والاعتماد على حفر الآبار.

وأكد أن تركيا تحاول الضغط في مسألة المياه للتحكم فيها، خاصة وأنّ مصادر مياه الشرب هي المناطق التي احتلتها تركيا المحاذية لرأس العين وحدود انقرة والتي حُفرت فيها الآبار قبل أحداث سورية بهدف تزويد تلك المناطق بالمياه الصالحة للشرب وحين احتلها تركيا وضعت يدها عليها وقطعت المياه عن الحسكة وتل تمر اللتين تعانين من العطش الشديد وهي التي يسكنها قرابة مليون فرد.

من الناحية الحقوقية حيث يعتبر المياه حقّ إنساني تضمنه اتفاقيات الأمم المتحدة، يرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، مروان قواس، انّه نتيجة للصراعات والأطماع الإقليمية أضحى كل شيء مسيّسا من الاقتصاد و حتى المياه، مؤكدا أطماع الأتراك التي يسمونها حقوقا تاريخية في حلب والموصل، وهم مستعدون للعب في السياسة عسى تتحقق لهم أطماعهم، وفق قوله.

وتابع: “لقد شيدوا على نهر الفرات سدودا ضخمة يقال إنها كانت من أسباب الزلازل لتغييرها توازن الطبقات الأرضية، وشيدوا السدود التي باتت أداة ضغط على النظام السوري المتخاذل وعلى النظام العراقي الأكثر تخاذلا، وأضحى بيدهم مفتاح صنبور المياه”.

وأفاد بأنّ نتيجة هذه الضغوط وخوفا من رعونة تركية وقع النظام السوري سابقا اتفاقية أضنة التي اعترف فيها بان الحدود السورية مع الأتراك حدود نهائية، والذي فيه اعتراف بكل ما اقتطعوه من الأرض السورية وخاصة لواء اسكندرون، وقد أباحت لهم هذه الاتفاقية الدخول الى سورية على طول الحدود الشمالية والبالغ طولها حوالي 900 كيلومتر وإلى عمق 5 الى 8 كيلومتر، :كانت اتفاقية مذلة للشعب السوري حجب النظام بنودها عن شعبه إلى أن كشف الأتراك هذه البنود بعد الثورة السورية، وسيظل الأتراك يتلاعبون بورقة المياه بعيدا عن القانون الدولي الذي نظم الأسس التي يقوم عليها اقتسام المياه بين بلد المنبع وبلد المصب، إن الحق ليس حقا إن لم تدعمه القوة، وسورية اليوم في أضعف حالاتها بسبب حكم لا يهمه من الحكم إلا البقاء على كرسي السلطة المهترئ “.