ترمب يدعو إردوغان للتهدئة في ليبيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دعا إلى «التهدئة سريعاً» في ليبيا خلال اتصال مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم (السبت).





وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، في بيان، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «أكد الرئيس ترمب قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا وشدد على ضرورة التهدئة السريعة».



وقالت أنقرة إن البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي «الناتو» اتفقا على مواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط بما فيها سوريا، في حين قال متحدث باسم إردوغان إن «على المجتمع الدولي أن يقف مع تركيا في الصراع الليبي».



وبمساعدة تركية، انتزعت قوات حكومة «الوفاق» السيطرة على سلسلة بلدات وقاعدة جوية استراتيجية ودمرت عدداً من أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع التابعة للجيش الوطني الليبي.

المصدر: الشرق الأوسط

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