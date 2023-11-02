تزامناً حركة نزوح للأهالي.. استمرار القصف المدفعي التركي على بلدة أبو راسين وقرى في شمال غربي الحسكة

محافظة الحسكة: تواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة ضمن منطقة “نبع السلام”، قصفها المدفعي على بلدة أبو راسين وقرى ربيعات والخضراوي والأسدية والبوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال غربي الحسكة، بالتزامن مع حركة نزوح للمدنيين باتجاه القرى الآمنة نتيجة القصف العشوائي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة “نبع السلام”، بالمدفعية الثقيلة، بلدة أبو راسين، وقرى ربيعات والخضراوي والأسدية والبوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” شمال غربي الحسكة دون ورود معلومات عن حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية.