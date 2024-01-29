تزامناً مع إجراء مناورات عسكرية.. الفرقة 25 مهام خاصة تجري تدريبات عسكرية مكثفة في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: دوت انفجارات عدة صباح اليوم في ريف حلب الشرقي، نتيجة تدريبات عسكرية تجريها الفرقة 25 مهام خاصة، في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، تتضمن التدريبات عمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ وضرب أهداف وهمية، بتزامن مع إجراء مناورات عسكرية بمشاركة سلاح الجو الروسي في أجواء المنطقة.

وتواصل الفرقة 25 التي يقودها “سهيل الحسن” وبإشراف القوات الروسية تدريباتها العسكرية بشكل مكثف، بهدف إرسال القوات إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب الروس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 27 كانون الثاني، إجراء الفرقة 25 مهام خاصة التي يقودها “سهيل الحسن”، تدريبات عسكرية مكثفة بمشاركة وإشراف القوات الروسية، في المنطقة المفتوحة بالقرب من جبل كفراع بريف محافظة حماة الشمالي الغربي.

وتمثلت التدريبات بالإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية فيما شارك سلاح الجو الروسي في التدريبات عبر مناورات عدة في أجواء المنطقة.