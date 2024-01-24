تزامناً مع إسقاط قوات النظام لمسيّرة في أجواء الحدود بين البلدين.. بيانات إعلامية متبادلة بين النظام والأردن حول عمليات الأخيرة داخل الأراضي السورية

تزامناً مع إسقاط قوات النظام لمسيّرة في أجواء الحدود بين البلدين.. بيانات إعلامية متبادلة بين النظام والأردن حول عمليات الأخيرة داخل الأراضي السورية بينهم طفلان و6 سيدات.. الضربات الجوية الأردنية تقتل نحو 15 سورياً منذ مطلع العام الجديد

أعلنت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري أمس عن إسقاط قوات حرس الحدود لطائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء الحدود السورية-الأردنية، ويرجح أن تكون المسيّرة أردنية حيث لم تكن تابعة للمهربين وليست بإسرائيلية، كما أن إسقاط المسيّرة أعقبه بياناً لوزارة الخارجية التابعة للنظام أعلنت فيه عن “الأسف الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية كان آخرها استهداف قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين”

وأضاف البيان: “بأنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية وتؤكد في الوقت نفسه أنها تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين، وننوه إلى الرسائل التي وجهها وزيرا الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية في الجمهورية العربية السورية لنظرائهم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واقترحوا فيها القيام بخطوات عملية من أجل ضبط الحدود كما أبدوا استعداد سورية للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها ولم نتلق رداً عليها ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني”

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً مضاداً أكدت فيه أن “عمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات المسلحة تمثل تهديداً مباشراً لأمن الأردن سيظل يتصدى له بكل حزم حتى دحره بالكامل.”

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة قال: “بأن الأردن زودت الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ.”

وصعدت الأردن من ضرباتها الجوية واستباحتها للأراضي السورية بالآونة الأخيرة بشكل كبير جداً، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 3 استهدافات جوية منذ مطلع العام الجديد وتحديداً منذ الخامس منه، وأسفرت تلك الضربات عن مقتل واستشهاد 14 شخص جلهم من المدنيين، بينهم طفلتين و6 سيدات، ومن ضمن القتلى أشخاص معروفين بتجارة المخدرات أيضاً، كما تسببت الضربات بتدمير ممتلكات مدنيين، وومواقع ومستودعات للمخدرات.

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، نجدد إدانتنا لقتل المدنيين السوريين من نساء وأطفال بالغارات الجوية الأردنية على الأراضي السورية، ونؤكد بأن الحد من عمليات تهريب المخدرات لا يبرر للجانب الأردني قتله لأبناء الشعب السوري إطلاقاً ونطالب الجهات الدولية المعنية بالتدخل وحماية السوريين من استمرار استباحة أراضيهم من مختلف القوات العسكرية.