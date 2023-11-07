تزامناً مع إطلاق صافرات الإنذار.. سقوط قذائف صاروخية على هضبة الجولان المحتل مصدرها الأراضي السورية

تزامناً مع إطلاق صافرات الإنذار.. سقوط قذائف صاروخية على هضبة الجولان المحتل مصدرها الأراضي السورية

سقط عدد من القذائف الصاروخية في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان السوري المحتل مصدرها الأراضي السورية، حيث تمكنت القوات الإسرائيلية من إسقاط عدد منها، وتزامن سقوط الصواريخ مع إطلاق القوات الإسرائيلية طافرات الإنذار.

وفي 2 تشرين الثاني الجاري، سقطت عدد من القذائف الصاروخية مصدرها الأراضي السورية المحاذية للجولان السوري المحتل، في منطقة الجولان بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء ريف القنيطرة.