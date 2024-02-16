تزامناً مع إلقاء قنابل يدوية.. مشاجرة جماعية بين مجموعة شبان في قرية بريف حمص الغربي

تزامناً مع إلقاء قنابل يدوية.. مشاجرة جماعية بين مجموعة شبان في قرية بريف حمص الغربي

محافظة حمص: سمع دوي عدة انفجارات داخل قرية بعرين بريف حمص الغربي ناجمة عن إلقاء قنابل يدوية من قبل بعض الشبان أثناء مشاجرة جماعية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو أسباب الشجار حتى اللحظة، يأتي ذلك في إطار الفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وفي 7 كانون الثاني الفائت، فارق طفل 14 عاماً حياته، إثر عيار ناري طائش استقر برأسه، نتيجة مشاجرة بين مجموعة شبّان تطورت لاستخدام السلاح في معضمية الشام بريف دمشق.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى وانتشار السلاح بين المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام وعدم سن قوانين رادعة تحظر استخدامه.