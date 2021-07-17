تزامناً مع استعداد بشار الأسد لأداء “القسم الدستوري” اليوم.. قواته تقتل مواطنة وطفلتين بقصف بري على الريف الإدلبي

استهدفت قوات النظام والميليشيات التابعة لها وللروس صباح اليوم السبت، بصاروخ موجه روسي الصنع، مناطق في قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، واتبعته بصاروخ موجه آخر على ذات المكان أثناء توجه فرق الإنقاذ إلى المكان، ما أدى لاستشهاد مواطنة وطفلتين اثنتين كحصيلة أولية مع وجود عالقين تحت الأنقاض، مما يرشح ارتفاع تعداد الشهداء، كما قصفت قوات النظام مناطق في بينين وفليفل والفطيرة جنوبي إدلب، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، يأتي ذلك في ظل استعداد بشار الأسد لأداء القسم الدستوري اليوم لولاية جديدة لها في “الرئاسة”، وكان المرصد السوري وثق أمس الأول، استشهاد مواطن جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على منطقة تديل بريف حلب الغربي، كما قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، فيما استهدفت فصائل “الفتح المبين” مناطق في جورين الخاضعة لنفوذ النظام في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك رداً على المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في إدلب اليوم.

المرصد السوري أشار في ذات اليوم، إلى ارتفاع تعداد الشهداء في المجزرة التي نفذتها قوات النظام بقصفها منطقة مسبح في محيط الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي إلى 6، وعدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة، كما كان 3 مدنيين هم مواطنة وطفلتها وطفل آخر استشهدوا بقصف صاروخي لقوات النظام على بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي، كما أصيب بالقصف ذاته 4 مواطنين آخرين، وبذلك بلغت حصيلة الشهداء والجرحى بالقصف على هذه المنطقتين من قبل قوات النظام 20 شخص من المدنيين.