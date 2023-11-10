تزامناً مع استقدام رتل عسكري لقوات النظام.. سجناء ينفذون استعصاء داخل السجن المدني بدير الزور

محافظة دير الزور: نفذ سجناء في قسم المخدرات داخل السجن المدني الواقع قرب جامعة الفرات بمدينة دير الزور، استعصاء حيث أقدمت قوات النظام على نشر حواجز عسكرية في عدد من شوارع المدينة، وتزامن ذلك مع استقدام قوات النظام رتل عسكري إلى السجن المدني، دون ورود معلومات عن خسائر إصابات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم مقتل ضابط برتبة نقيب وأصيب 5 عناصر بجراح جراء انفجار عنيف ناجم عن تفجير عبوة ناسفة في مستودع للأسلحة في فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.