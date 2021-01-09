تزامناً مع استمرار الاشتباكات مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية.. أكثر من 170 ضربة نفذتها الطائرات الروسية في الـ72 ساعة الفائتة

نفذت طائرات حربية روسية خلال الـ24 ساعة الفائتة، أكثر من 40 غارة جوية في البادية السورية في كل من منطقة إثريا وريف حماة الشرقي، إضافة إلى باديتي الرصافة بريف الرقة والسخنة بريف حمص الشرقي، تزامناً مع استمرار المعارك وتمشيط تلك المناطق من تنظيم “الدولة الإسلامية”، فيما يواصل التنظيم تنفيذ كمائن وعمليات خاطفة على مواقع قوات النظام ومسلحين من العشائر انخرطوا في صفوف قوات “الدفاع الوطني” الرديفة لقوات النظام، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وبذلك يرتفع تعداد الضربات الجوية في الـ72 ساعة الفائتة إلى أكثر من 170.

ورصد المرصد السوري انسحاب عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من مواقع كانت تسيطر عليها قوات النظام، بعد اشتباكات مع الأخيرة في منطقتي الشاكوزية والرهجان.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية في صفوف الطرفين جراء القصف والاشتباكات خلال 48 ساعة الفائتة، حيث قتل 19 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 12 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.