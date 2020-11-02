تزامناً مع استمرار التحضيرات لعملية الانسحاب من “شير مغار”.. رتل عسكري تركي يدخل قرى ريف إدلب

رصد المرصد السوري دخول رتل عسكري تركي يضم آليات عسكرية ومعدات لوجستية إلى قرى جبل الزاوية جنوبي إدلب، واتجه نحو النقطة العسكرية الجديدة في قرية قوقفين.

على صعيد متصل، تواصل القوات التركية استكمال عملية انسحابها من نقطة شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة، إلى النقطة العسكرية في قرية قوقفين بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إخلاء نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك بشكل كامل، ورفع علم النظام السوري فيها، وذلك بعد أكثر من 10 أيام من البدء بتفكيكها.

يذكر أن القوات التركية، أنشأتها في 7 أبريل/نيسان عام 2018، أي قبل 30 شهراً، وتعد نقطة مورك أكبر النقاط العسكرية التركية في منطقة “بوتين-أردوغان”.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بأن القوات التركية نقلت معظم محتويات النقطة العسكرية في بلدة مورك إلى النقاط العسكرية المتواجدة في ريف إدلب.

ووفقاً للمصادر الموثوقة، فإن القوات التركية فرغت النقطة من الداخل من جميع معداتها العسكرية واللوجستية، فيما تبقى بعض الأجزاء في الجدار الخارجي، وخربت القوات التركية أرض النقطة ودمرت البناء وأجزاء كبيرة منها.

وكانت القوات التركية قد بدأت بتفكيك ونقل أجزاء كبيرة من معدات نقطة مورك في 19 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.