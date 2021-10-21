تزامناً مع استمرار “التسويات” شرقي درعا.. القوات الروسية توزع “سكر وزيت” على أهالي بريف المحافظة الغربي

محافظة درعا: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام دخلت صباح اليوم الخميس إلى بلدة ناحتة الواقعة بريف درعا الشرقي، وتعمد الآن إلى إجراء تسويات في البلدة وفق الاتفاق المبرم بين وجهاء وأعيان ريف درعا الشرقي مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية، كما سيتم تسليم السلاح الفردي وإجراء تفتيش شكلي للمنازل، على صعيد متصل قامت القوات الروسية بتوزيع 1 كلغ فقط و1 لتر من زيت دوار الشمس، على الأهالي في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، في محاولة لاستقطاب الأهالي.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات النظام فرضت على وجهاء بلدة علما بريف درعا الشرقي تسليم 15 قطعة سلاح فردية، وهددت الوجهاء بقصف البلدة في حال لم تسليم العدد المطلوب من السلاح، لتقوم بعدها مساجد بلدة علما بالإذاعة للأهالي عبر مكبرات الصوت للمساهمة بدفع الأموال وشراء قطع الأسلحة وتسليمها للنظام لتجنيب البلدة من آلة النظام العسكرية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر صباح الأمس، أن قوات النظام بدأت بتفتيش المنازل بشكل شكلي في مدينة الحراك وبلدتي علما والصورة بريف درعا الشرقي، لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع إجراء “تسويات” للفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية و المطلوبين للأجهزة الأمنية في المناطق آنفة الذكر في المشفى الوطني لمدينة الحراك، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى بين وجهاء المنطقة وقوات النظام بضمانات روسية، كما بدأت قوات النظام بـ “تسوية” أوضاع المطلوبين في بلدة ناحتة صباح اليوم الأربعاء، حيث تتم عمليات “التسوية” في مبنى البلدية.