تزامناً مع استمرار القصف البري على درعا البلد.. جولة مفاوضات جديدة بين الجانب الروسي واللجنة المركزية واللجنة الأمنية

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اجتماعاً يجري الآن في الملعب البلدي بدرعا المحطة، بين ممثلين عن اللجنة المركزية من جانب، وممثلين عن اللجنة الأمنية التابعة للنظام والجانب الروسي من طرف آخر، في جولة مفاوضات جديدة للوصول إلى حل نهائي حول ملف درعا البلد، وسط تمسك متواصل من قبل الروس والنظام بقضية ترحيل الرافضين للتسوية وتسليم السلاح وبنود أخرى من الاتفاق كوضع نقاط عسكرية وتفتيش منازل، يأتي ذلك بالتزامن مع قصف صاروخي متجدد تنفذه قوات الفرقة الرابعة على أحياء درعا البلد،

المرصد السوري أشار صباح اليوم إلى استمرار العملية العسكرية من قبل قوات النظام متمثلة بالفرقة الرابعة وقوات أخرى على درعا البلد ضمن مدينة درعا، حيث استمر القصف الصاروخي المكثف على المنطقة بعد منتصف ليل السبت-الأحد ترافق مع محاولة تقدم للفرقة الرابعة ودارت اشتباكات عنيفة مع المسلحين المحليين المتواجدين في المنطقة، استمرت حتى ساعات الفجر وتمكن الأخير من صد الهجوم، ليسود الهدوء الحذر لساعات قليلة، قبل أن تبدأ الفرقة الرابعة صباح اليوم الأحد، جولة جديدة من القصف الصاروخي المكثف، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المدينة، يأتي ذلك بعد انهيار المفاوضات وخروج وفد من عشائر حوران من درعا البلد مساء أمس، ووفقاً لمصارد المرصد السوري، فإن الروس والنظام السوري متمسكين بمطالب عدة أبرزها قضية تسليم السلاح وإجراء تفتيش دقيق ونشر نقاط عدة هناك بالإضافة لتهجير الرافضين لهذه المطالب، فيما تشهد المنطقة ترقباً لما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات القادمة.

وكان المرصد السوري رصد خلال الساعات الفائتة، قصفاً هستيرياً نفذته قوات الفرقة الرابعة والميلشيات الموالية لها بالصواريخ والرشاشات الثقيلة على أحياء درعا البلد المحاصرة، بعد خروج وفد من عشائر حوران من أحياء درعا البلد، بعد اجتماعه مساء السبت برفقة “اللجنة المركزية” بضباط روس وإجراء مفاوضات جديدة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر مساء أمس السبت، بأن الجانب الروسي منح اللجنة المركزية في درعا ووجهاء العشائر، مهلة جديدة للحصول على توضيحات من قبل العناصر الرافضين للتسوية في درعا البلد، دون أن تحدد مدة المهلة.

وجاء ذلك بعد اجتماع ضم وفد من وجهاء وعشائر محافظة درعا، مع اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا بحضور الجانب الروسي.

وكانت قوات النظام والفرقة الرابعة قد استهدفت بالرشاشات الثقيلة، الوفد العشائري واللجنة المركزية في حوران، في منطقة البحار قرب درعا البلد، في حين عمل المسلحون المحليون على إخلائهم من الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن الفرقة الرابعة المقربة من إيران ترغب بتطبيق الحل العسكري في درعا البلد.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من يوم أمس السبت بوصول نحو 22 حافلة إلى حاجز الشرع في مدخل مدينة درعا، لتهجير الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري فقط، حيث أعطت القوات الروسية “اللجنة المركزية” في درعا البلد مهلة إلى ساعات المساء الأولى من اليوم لركوب رافض التسوية والراغبين بالخروج بحافلات التهجير، أو عودة العمليات العسكرية.