تزامناً مع استمرار القصف المتبادل جنوبي إدلب.. قوات النظام تستهدف محاور ضمن جبل التركمان

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وسط استمرار القصف المتبادل على محاور التماس بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في كفرنبل وحزارين جنوبي إدلب، في حين قصفت قوات النظام أماكن في فليفل وكنصفرة وسفوهن والبارة والفطيرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والدقماق والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.