تزامناً مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في سهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءاً حذراً منذ ساعات في منطقة “بوتين أردوغان”، تتخلل هذا الهدوء عدة قذائف تطلقها قوات النظام على ريف إدلب، واستهدافات متبادلة مع الفصائل على محاور ريفي إدلب وحماة، بينما استهدفت الفصائل بقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام على محور بيت حسنو في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم السبت، تجدد القصف الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان”، بعد هدوء استمر لساعات، حيث قصفت قوات النظام مناطق في احسم والبارة والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل في جبل الزاوية، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في حزارين وكفرنبل والملاجة جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.