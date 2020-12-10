تزامناً مع استمرار عمليات تمشيط البادية السورية.. أكثر من 35 ضربة جوية نفذتها مقاتلات حربية روسية وأخرى تابعة للنظام 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق 21 طائرات حربية روسية، إضافة إلى طائرتان حربيتان تابعتان للنظام السوري في أجواء البادية السورية، تزامناً مع تمشيط قوات برية تابعة لقوات النظام وروسيا لعدة قطاعات في تلك المنطقة، حيث استهدفت الطائرات، اليوم، بأكثر من 35 ضربة جوية مواقع وتحصينات لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن الحدود الإدارية لمحافظات الرقة وحماة وحمص، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 7 ديسمبر/كانون الأول، ضربات جوية مكثفة ومتواصلة، نفذتها مقاتلات روسية على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، عند مثلث حماة – حلب – الرقة، تزامناً مع استمرار معارك الكر والفر بين عناصر التنظيم من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى.

ونشر المرصد السوري في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تتواصل العمليات العسكرية ضمن محاور متفرقة من البادية السورية، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جانب، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جانب آخر، حيث تتركز الاشتباكات بين الطرفين في غالب الأحيان ضمن محاور في مثلث حلب – حماة – الرقة وبشكل أقل في باديتي دير الزور وحمص، ويسعى التنظيم إلى المحافظة على نشاطه الكبير هناك من خلال مواصلته بعملياته المتمثلة بهجمات وكمائن وتفجيرات واستهدافات، بدورها تحاول قوات النظام الحد من نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” بمساندة روسية عبر ضربات جوية مكثف.