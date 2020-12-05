تزامناً مع استنفار أمني في ريف إدلب الغربي.. هيئة تحرير الشام تعتقل عدداً من المطلوبين وعناصر “حراس الدين”

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، استنفاراً للحواجز الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الغربي، ومناطق دركوش وجسر الشغور، وتفتيش وتدقيق على المواطنين، تزامناً مع مداهمة القوى الأمنية التابعة لـ”تحرير الشام” منزلاً في محيط إدلب وعدة منازل في محيط مدينة دركوش، فيما أفادت مصادر أهلية، بأن عناصر “تحرير الشام” اعتقلت عدداً من المطلوبين لها يعتقد أنهم عناصر من تنظيم “حراس الدين” بينهم مقاتلين من جنسيات عربية في تلك المناطق.

وكان المرصد السوري قد رصد في 1 ديسمبر/كانون الأول، محاولة سطو مسلح نفذها مسلحون مجهولون في مدينة إدلب الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، ما أدى إلى إصابة مواطن يعمل صرافاً للعملات.

وتتزايد مظاهر الانفلات الأمني ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، رغم انتشار قوى الشرطة والأمن التابع لهيئة تحرير الشام.

ورصد المرصد السوري، في 29 تشرين الثاني الفائت، اختطاف وسرقة محاسب مالي في فيلق الشام الإسلامي نفذه مسلحون مجهولون، بعد أن أوقفوا سيارة تابعة لفيلق الشام الإسلامي المقرب من تركيا، في بلدة الفوعة قرب مدينة إدلب، واختطفوا “المحاسب”، وألقوه في منطقة جبل الزاوية تبعد نحو 40 كيلو متر عن موقع اختطافه متجاوزين عشرات الحواجز الأمنية.