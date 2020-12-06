تزامناً مع استنفار أمني في مدينة إدلب.. هيئة تحرير الشام تنفذ حملة اعتقالات تطال عناصر من تنظيم “حراس الدين”

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استنفرت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب وأطرافها، واعتقلت عناصر في صفوفها ممن كانوا سابقاً ضمن تنظيم “حراس الدين”، دون معرفة الأسباب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 4 ديسمبر/كانون الأول، استنفاراً للحواجز الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الغربي، ومناطق دركوش وجسر الشغور، وتفتيش وتدقيق على هويات المواطنين، تزامناً مع مداهمة القوى الأمنية التابعة لـ”تحرير الشام” منزلاً في محيط إدلب وعدة منازل في محيط مدينة دركوش، فيما أفادت مصادر أهلية، بأن عناصر “تحرير الشام” اعتقلت عدداً من المطلوبين لها يعتقد أنهم عناصر من تنظيم “حراس الدين” بينهم مقاتلين من جنسيات عربية في تلك المناطق.

وتتزايد مظاهر الانفلات الأمني ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، رغم انتشار قوى الشرطة والأمن التابع لهيئة تحرير الشام.

ورصد المرصد السوري في 1 ديسمبر/كانون الأول، محاولة سطو مسلح نفذها مسلحون مجهولون في مدينة إدلب الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، ما أدى إلى إصابة مواطن يعمل صرافاً للعملات.