تزامناً مع استنفار القوى العسكرية.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف قرى في ريف تل تمر بالحسكة

استهدفت الفصائل الموالية لتركيا بالرشاشات الثقيلة، مساء اليوم، قرى درارا وتل لبن وعريشة في ريف تل تمر، وذلك من تمركزاتها في قرية مناخ ضمن مناطق “نبع السلام”.

على صعيد متصل، حلقت طائرة مسيرة يعتقد أنها تركية في أجواء ريف تل تمر الجنوبي، بينما وردت معلومات للمرصد السوري عن عملية تسلل استنفرت إثرها جميع القوى العسكرية في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، استقدام الفصائل الموالية لتركيا تعزيزات عسكرية وعناصر مزودة بأسلحة خفيفة لزيادة تعداد نقاط الحراسة على المحاور ونقاط التماس مع “قسد”، إضافة إلى حفر خنادق على امتدادها من أبو راسين وصولاً إلى تل تمر في ريف الحسكة.

وتأتي هذه التعزيزات للحد من عمليات التسلل التي تنفذها “قسد” في مناطق “نبع السلام”، إضافة لمنع عمليات الانشقاق في صفوف الفصائل.