تزامناً مع استهداف شاحنة لحزب الله اللبناني عند الحدود السورية – اللبنانية.. الضربات الإسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ضواحي دمشق

تزامناً مع استهداف شاحنة لحزب الله اللبناني عند الحدود السورية – اللبنانية.. الضربات الإسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ضواحي دمشق

استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية قبل قليل بـ 3 صواريخ موقع تابع للدفاع الجوي والرادرات بالقرب من مشروع دمر على بعد 4 كم عن توسع المشروع في محيط العاصمة دمشق، وانطلقت الدفاعات الجوية محاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية إلا أن الصواريخ وصلت أهدافها.

وسمع قبل قليل، دوي انفجار عنيف ناجم عن استهداف شاحنة تابعة لحزب الله اللبناني عبر طائرة مسيّرة إسرائيلية في قرية النهرية قرب بلدة حوش السيد علي بريف القصير جنوب غربي حمص عند الحدود السورية اللبنانية، التي تقع تحت سيطرة ميليشيا “حزب الله اللبناني مما أدى لمقتل عنصر من “حزب الله اللبناني”.

وفي ذات الوقت سمعت أصوات انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق تزامناً مع انطلاق الدفاعات الجوية فيما يرجح بأنها تصدي لضربات إسرائيلية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 19 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 13 منها جوية و6 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 38 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 38 من العسكريين بالإضافة لإصابة 19 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 7 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 9 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 10 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 4 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 5 مجهولي الهوية

بالإضافة لاستشهاد 9 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 10 لدمشق وريفها، و5 لدرعا، و3 على حمص، و1 على القنيطرة

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.