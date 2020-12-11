تزامناً مع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة.. قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف البري على المحاور جنوبي إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل عنصر من قوات النظام وإصابة آخر برصاص عناصر الفصائل على محور قرية الرويحة جنوبي إدلب.

على صعيد متصل،رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً متبادلاً بالمدفعية وقذائف الهاون، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل وغرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أخرى، على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب، حيث استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف كل من سفوهن والفطيرة وفليفل، وفي سياق ذلك، استهدفت الفصائل عدة مواقع لقوات النظام في الريف الإدلبي، تزامناً مع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بينهما على محاور بلدة البارة وقرية الفطيرة جنوبي إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل ساعات، استهداف طائرة مسيرة يعتقد أنها للميليشيات الإيرانية، لنقطة عسكرية على تل سفوهن بجبل الزاوية.

ورصد المرصد السوري، قصفاً برياً لقوات النظام استهدف عدة قرى في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي ومنطقة سهل الغاب شمال غربي حماة.

ووثّق المرصد السوري مقتل أحد عناصر الفصائل متأثراً بجراح اصيب بها في معارك جبل التركمان قبل نحو شهرين.