تزامناً مع اشتباكات بين “قسد” و”الدفاع الوطني”.. سقوط قذائف قرب منازل المدنيين في قرية بريف دير الزور الغربي

تزامناً مع اشتباكات بين “قسد” و”الدفاع الوطني”.. سقوط قذائف قرب منازل المدنيين في قرية بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: سقطت عدة قذائف بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، بالقرب من منازل المدنيين في قرية الهرموشية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الغربي، مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية المحاذية للقرية نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر “الدفاع الوطني” وقوات سوريا الديمقراطية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس تصدي قوات سوريا الديمقراطية لمحاولة تسلل نفذها مسلحون محليون، حيث حاولوا العبور إلى مصفاة بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة دارت بين الطرفين على صفتي نهر الفرات، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.