تزامناً مع اشتباكات على المحاور.. القوات التركية تقصف 4 قرى ومواقع في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً برياً مكثفاً نفذته القوات التركية في قاعدة باب الخير العسكرية على قرى دبجة وعنابية وخربة دخيل ونويحات وأطراف بلدة أبو راسين بريف الحسكة، تزامناً مع اشتباكات متبدلة مع قوات سوريا الديمقراطية على محاور ونقاط التماس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في موقعين بالقرب من قريتي طويلة وأم الكيف بريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، ما أدى إلى وقوع جرحى من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى بالقرب من قرية ريحانية، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف من قبل الفصائل الموالية لتركيا على مواقع “قسد” في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 9 ديسمبر/كانون الأول، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية قوات النظام في محيط أبو رأسين (زركان) ضمن الريف الشمالي للحسكة، ما أدى لأضرار مادية.