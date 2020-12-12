تزامناً مع اشتباكات على عدة محاور.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، حيث سقطت قذائف على قرية صوغانكة التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين شمالي حلب، تزامناً مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على عدة محاور بالمنطقة ذاتها، إضافة إلى قصف واشتباكات متقطعة على محور مرعناز جنوب مدينة إعزاز، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قريتي مرعناز و عقلمية التابعتين لناحية شرا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمالي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

واستهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالقذائف المدفعية، في 9 ديسمبر/كانون الأول، منطقتي تل مضيق وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب.