تزامناً مع اشتباكات على محاورها.. القوات التركية تقصف قرى ريف عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بين قوات “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى مواقع الأولى على محاور قرية معلك قرب الطريق الدولي “m4” في ريف عين عيسى شمالي الرقة، تزامناً مع ذلك، قصفت القوات التركية قريتي معلك وصيدا في المنطقة ذاتها، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وكانت القوات التركية قد أطلقت، أمس، قذائف مضيئة في سماء مخيم عين عيسى ضمن مناطق نفوذ “قسد” شمالي الرقة، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف مواقع في المخيم وقريتي صيدا ومعلق في المنطقة ذاتها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 11 ديسمبر/كانون الأول، اشتباكات بالقرب من طريق “M4” بريف عين عيسى الغربي شمالي الرقة، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في محاول تسلل جديدة للأول على مواقع الأخير، ترافقت مع استهدافات متبادلة.