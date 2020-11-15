تزامناً مع اشتباكات على محاور ريف حلب الشمالي.. القوات التركية تقصف قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى المالكية ومرعناز وشوارغة وقلعة شوارغة بريف حلب الشمالي، تزامناً مع اشتباكات متقطعة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا على محاور القتال، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، استشهاد مواطنة ظهر اليوم الأحد، جراء إصابتها برصاص قناص القوات الكردية بالقرب من قرية مرعناز ضمن ريف حلب الشمالي، حيث كانت المرأة تعمل بقطاف الزيتون ضمن أرض زراعية عند خطوط التماس بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، قرى مرعناز وشوارغة والمالكية وعقلمية الخاضعة لنفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.