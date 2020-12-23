تزامناً مع اشتباكات متبادلة وقصف تركي على نقاط التماس مع القوات الكردية.. استشهاد طفل برصاص طائش في مدينة إعزاز شمالي حلب

تزامناً مع اشتباكات متبادلة وقصف تركي على نقاط التماس مع القوات الكردية.. استشهاد طفل برصاص طائش في مدينة إعزاز شمالي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل برصاص طلق ناري من مدفع رشاش ثقيل طائش، على أطراف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تزامناً مع اشتباكات على محاور بلدة مرعناز بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا.

على صعيد متصل، قصفت القاعدة التركية بقذائف المدفعية، ظهر اليوم، قرية مرعناز غربي مدينة إعزاز، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 21 ديسمبر/كانون الأول، قصفاً مدفعياً تركياً استهدف مواقع القوات الكردية في بلدتي مرعناز والعلقمية بريف حلب الشمالي.

ورصد المرصد السوري، في 19 ديسمبر/كانون الأول، قصفاً برياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وطال القصف قرى مرعناز وصوغناكه وشوارغة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة على محور بلدة حربل بريف حلب الشمالي، إثر تسلل القوات الكردية إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا.

كما قصفت القوات التركية محيط مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت ومواقع أخرى في المنطقة.