تزامناً مع اشتباكات وقصف مكثفان على محاور عين عيسى.. قوات تركية وفصائل موالية لها تحاول التسلل إلى قرية “المشيرفة” الاستراتيجية

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: حاولت مجموعات من القوات التركية والفصائل الموالية لها التسلل إلى قرية المشيرفة الاستراتيجية بريف عين عيسى الشمالي الشرقي في محافظة الرقة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين العناصر المتسللة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تزامناً مع قصف بري مكثف بين الطرفين، فيما وردت معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف العنيف.

وتعد قرية المشيرفة استراتيجية لوقوعها قرب الطريق الدولي حلب-الحسكة “m4″، حيت تحاول القوات التركيا الوصول إليه وقطعه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم الجمعة، تجدد الاشتباكات على محور جهبل ومشيرفة بريف عين عيسى شمالي الرقة، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تترافق مع قصف تركي يطال المنطقة، بالإضافة لاستهدافات متبادلة بين الأطراف المتصارعة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن القوات الروسية عمدت إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها، في قرية كالطة الواقعة في الريف الجنوبي لناحية عين عيسى شمالي الرقة.