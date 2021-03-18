تزامناً مع الأوضاع المعيشية الكارثية في المحافظات السورية.. حركة تجارية متصاعدة بين الإيرانيين والجانب العراقي غرب الفرات

في الوقت الذي تشهد فيه مختلف المحافظات السورية ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، أوضاع معيشية كارثية وفقر مدقع، تتواصل الحركة التجارية بين الإيرانيين والمليشيات التابعة لها مع الجانب العراقي، حيث تشهد المعابر الشرعية والغير شرعية بين سورية والعراق غرب الفرات، دخول وخروج شاحنات محملة بخضار وفاكهة وسلع تجارية أخرى بشكل يومي، ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات الإيرانية التي تعمل على استغلال هذه الحركة التجارية بكثير من الأحيان لإدخال شحنات أسلحة إلى مناطقها ضمن شاحنات الخضار والفاكهة، إلا أن ذلك لا يعني أن كل عملية دخول وخروج لشاحنات تجارية تكون محملة بأسلحة وذخائر.

وأشار المرصد السوري يوم أمس الأول، إلى أن أجهزة النظام الأمنية تواصل حملتها الأمنية في المدن الرئيسية وهي البوكمال والميادين وريفهما والمستمرة منذ 10 أيام، بغية سوق الشبان إلى “الخدمة الإلزامية”، حيث تقوم بنصب حواجز مؤقتة “طيارة” وتنفيذ مداهمات واعتقالات، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن أجهزة النظام الأمنية اعتقلت نحو 105 شبان خلال الأيام هذه، وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن الشبان يحاولون التواري عن الأنظام للتخلف عن الخدمة فيما قالت مصادر بأن هذه الحملة هدفها الرئيسي هو تحويل بوصلة الشبان ودفعهم للانخراط ضمن الميليشيات الموالية لإيران من خلال هذه الحملات، حيث أن التجنيد ضمن تلك الميليشيات أفضل بالنسبة لهم من الذهاب إلى “جيش الوطن” نظراً للإغراءات المادية والامتيازات قياساً بالخدمة في “الجيش”.