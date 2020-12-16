تزامناً مع التحشدات التركية في المنطقة.. اجتماع قيادات في قسد بضباط روس وآخرين من قوات النظام في ريف عين عيسى

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اجتماعاً جرى اليوم الأربعاء، بين قيادات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية مع ضباط روس وآخرين من قوات النظام، وذلك في قرية شيخ حسن الواقعة بريف عين عيسى ضمن الريف الشمالي للرقة، وتمحور الاجتماع حول التصعيد التركي الأخير والتسريبات بشأن عملية عسكرية تركية مرتقبة على المنطقة، فيما لم ترد معلومات إلى الآن عن نتائج الاجتماع.

ونشر المرصد السوري في الثامن من الشهر الجاري، أن القوات الروسية وقوات النظام و”قسد” اتفقوا على تشكيل نقاط مشتركة في ريف الرقة الشمالي، وذلك بعد اجتماع جرى في القاعدة الروسية، ووفقاً للمصادر فإن إحدى تلك النقاط شرقي ناحية عين عيسى والثانية على طريق الدولي “m4″، ونقطة ثالثة في الجهة الغربية لناحية عين عيسى، ومهمة تلك النقاط رصد الانتهاكات التركية والقصف الذي يستهدف المنطقة.

كما نشر المرصد السوري في السابع من الشهر الجاري، أن القوات الروسية اجتمعت بقياديين من قوات سوريا الديمقراطية على خلفية التصعيد الأخير الذي شهدته منطقة عين عيسى شمالي الرقة، من قصف صاروخي مكثف يطال المنطقة بشكل يومي من قِبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالإضافة للإشتباكات الشبه يومية على محاور القتال في المنطقة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن ضباط روس طلبوا من قياديي قوات سوريا الديمقراطية تسليم الدوائر الحكومية في عين عيسى للنظام السوري، إلا أن طلب الروس قوبل بالرفض من قياديي “قسد”.