تزامناً مع التحضيرات والتعزيزات التركية على محاور شمالي الرقة.. “قسد” تعتقل عشرات المطلوبين من مناطق الخطوط الخلفية في عين عيسى

محافظة الرقة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عشرات المطلوبين لها، اليوم، في قريتي حزيمة وتل السمن ومناطق في ريف الرقة، بتهم مختلفة منها حيازة أسلحة، والتعامل مع القوات التركية والفصائل الموالية لها، والانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، والجدير بالذكر أن تلك القرى تقع في الخطوط الخلفية لمحاور عين عيسى شمالي الرقة.

ويأتي ذلك، تزامناً مع التعزيزات العسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق “نبع السلام” المحاذية لطريق حلب-الحسكة “m4”.

وتشهد جبهات عين عيسى هدوءاً حذراً منذ ظهر الأمس، بعد توقف الاشتباكات وفشل الهجوم الذي شنته الفصائل الموالية لأنقرة بإسناد تركي مكثف، على محاور شمال شرق عين عيسى بغية قطع الطريق الدولي بضوء أخضر روسي، من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية للروس بما يتعلق بالنفط، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الهجوم الفاشل الذي بدأ منتصف ليل الخميس – الجمعة، تسبب بمقتل 13 من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة في انفجار ألغام واشتباكات، بينما قتل 3 عناصر من قسد.