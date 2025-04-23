منذ مطلع الشهر الجاري.. “التحالف الدولي” يعزز قواعده في سوريا عبر 7 طائرات شحن و279 شاحنة دعم لوجستي وعسكري

بينما تتصاعد التصريحات حول نية “التحالف الدولي” تقليص وجوده العسكري في شمال وشرق سوريا، تواصل قواته إرسال تعزيزات نوعية إلى قواعدها المنتشرة في الحسكة وحلب، في مشهد يعكس تناقضاً واضحاً بين الأقوال والأفعال. فقد شهد شهر نيسان الجاري وصول 7 طائرات شحن عسكرية و279 شاحنة محملة بأنظمة رادار ومعدات عسكرية متطورة، مما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة من التواجد العسكري للتحالف في سوريا وأهدافه.

فيما يلي التفاصيل:

_1 نيسان، استقدمت قوات “التحالف الدولي” تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية على متن طائرة شحن إلى قاعدة مطار خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة وسط تحليق مروحيتين عسكريتين للتحالف في سماء المنطقة.

_2 نيسان، هبطت طائرة شحن تابعة لقوات “التحالف الدولي” محملة بمعدات عسكرية ولوجستية بالإضافة إلى عدد من الجنود الأمريكيين في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة وسط تحليق مروحيات حربية للتحالف في سماء القاعدة.

_5 نيسان، استقدمت قوات “التحالف الدولي” 27 شاحنة عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية وصناديق مغلقة وصهاريج وقود إلى قاعدة قسرك شمال الحسكة، برفقة طائرات مسيرة لمراقبة المنطقة وحماية الرتل، لتعزيز القواعد الأمريكية في الداخل السوري.

_5 نيسان، استقدمت قوات “التحالف الدولي” تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية وأسلحة على متن 25 شاحنة إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة قادمة من معبر تل كوجر.

يشار بأنه الرتل الثاني خلال ساعات لقوات “التحالف الدولي” إلى مناطق شمال شرق سوريا.

_6 نيسان، شهدت قاعدة “خراب الجير” في ريف المالكية شمال الحسكة، بعد ظهر اليوم، هبوط طائرة شحن أمريكية محمّلة بمعدات عسكرية متطورة، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء المنطقة لتأمين عملية الهبوط.

_6 نيسان هبطت طائرة شحن أمريكية محملة بمواد لوجستية وعسكرية في قاعدة غويران بمدينة الحسكة.

_8 نيسان، دخل رتل تابع “للتحالف الدولي” مؤلف من 20 شاحنة محملة بصهاريج وقود وصناديق مغلقة، بالإضافة إلى برادات وعربات مصفحة، إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجه إلى قاعدة قسرك بريف الحسكة.

ووفقاً للمعلومات، فإن القاعدة يتم تزويدها بأجهزة مراقبة ومضادات جوية وكاميرات حرارية، في إطار تعزيز قواعد “التحالف” ضد أي تهديدات محتلمة.

_10 نيسان، استقدمت قوات “التحالف الدولي”، رتلا عسكريا من 32 عربة تحمل صهاريج ومصفحات وأسلحة ومولدات كهربائية ومواد لوجستية، من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، لتعزيز القواعد الأمريكية في الداخل السوري.

_13 نيسان، هبطت اليوم طائرتي شحن تحملان معدات عسكرية ومواد لوجستية تابعتان “للتحالف الدولي” في قاعدة خراب الجير بريف ميلان شمال الحسكة.

كما دخل رتل عسكري مكون من 30 شاحنة قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي تحمل صهاريج للوقود وصناديق مغلقة وعربات مصفحة إلى قواعد “التحالف”شرق الفرات.

16 نيسان، وصلت قافلة عسكرية أمريكية جديدة، مساء أمس الثلاثاء، إلى شمال شرق سوريا قادمة من إقليم كردستان العراق، في خطوة تعكس استمرار دعم التحالف الدولي لقواعده في المنطقة.

وضمّ الرتل المؤلف من نحو 40 شاحنة معدات ثقيلة ومتنوعة، بينها غرف مسبقة الصنع، وصناديق خشبية مغلقة، بالإضافة إلى مصفحات ومولدات كهربائية ضخمة، إلى جانب شحنات من الأسلحة والذخائر.

وتوجه الرتل إلى قواعد التحالف الدولي المتمركزة في ريفي الرقة الشمالي وعين العرب (كوباني)، وسط إجراءات أمنية مشددة.

_18 نيسان، دخلت طائرة شحن أمريكية عبر معبر تل كوجر برفقة مروحية عسكرية الأراضي السورية، حيث هبطن في قاعدة قسرك غرب الحسكة. ووفقاً للمعلومات، فإن الطائرة تحمل معدات عسكرية ولوجستية بالإضافة إلى أنظمة رادار متطورة.

تزامناً مع ذلك، دخلت 35 شاحنة إلى قاعدة قسرك، محملة بكتل إسمنتية، معدات عسكرية، عربات مصفحة، صناديق مغلقة، وصهاريج للوقود. من المتوقع أن يتم توجيه هذا الرتل إلى مناطق الرقة وكوباني، بالإضافة إلى سد تشرين.

_19 نيسان، وصل بعد ظهر اليوم، رتل من التعزيزات العسكرية واللوجستية مكون من 70 شاحنة قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، متجهاً إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة.

وتألف الرتل من معدات عسكرية مثل مصفحات ومنظومات رادار ومدافع بعيدة وعربات مصفحة وصهاريج وقود وصناديق مغلقة وقطع من الأسلحة مغطاة بأغطية سوداء بالتزامن مع حماية جوية من مروحيتين عسكريتين.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الأمريكية العاملة ضمن “التحالف الدولي” تعتزم تقليص وجودها العسكري في الأراضي السورية خلال الأسابيع القادمة.

ووفقاً للمصادر، فإن الوجود الأميركي سيقتصر على قاعدتي الشدادي وقسرك الواقعتين في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي البلاد، بالإضافة إلى قاعدة واحدة فقط في ريف حلب الشمالي الشرقي والرقة.