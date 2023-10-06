تزامناً مع القصف البري المكثف.. الطيران الحربي الروسي ينفذ غارة جوية على أطراف مدينة إدلب

نفذ الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت أطراف مدينة إدلب الغربية، قرب السجن المركزي، بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة.

واستشهد قبل قليل، أربعة مدنيين بينهم طفل، إثر قصف نفذته قوات النظام، براجمات الصواريخ، على مدينة إدلب، ضمن منطقة ” بوتين، أردوغان”.

كما أصيب مدنيان بجروح أحدهما إصابته في منطقة الرأس والآخر في القدم، في بلدة أريحا بريف إدلب، نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقصف قوات النظام براجمات الصواريخ الطريق الواصل بين دارة عزة وترمانين في ريف إدلب.