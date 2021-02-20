تزامناً مع المطالبة بإعدام قتلة الطفلة شهد الحاج.. مدينة الرقة تشهد جريمة شنعاء جديدة تمثلت باغتصاب طفلة من قبل صاحب بقالية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدينة الرقة، الخاضعة لسيطرة قسد والتحالف والتي كانت عاصمة لتنظيم “الدولة الإسلامية” ومعقله الرئيسي في سورية، شهدت جريمة شنعاء جديدة يوم أمس الجمعة، تمثلت بقيام صاحب بقالية في حي المحطة، باغتصاب طفلة لم تتجاوز الـ 12 من عمرها، حيث كانت الطفلة تقوم بشراء حاجيات من البقالية، ليقوم الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عاماً بإقفال دكانه والتهجم على الطفلة، قبل أن ينتبه الجيران لذلك ويقومون بضربه بشكل مبرح وتسليمه إلى قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، يأتي ذلك في ظل تصاعد التعنيف والقتل والاغتصاب بحق الأطفال في مدينة الرقة، حيث لاتزال الأصوات متعالية لإعدام قتلة الطفلة شهد حاتم الحاج، الذي جرى العثور على جثتها يوم أمس الأول وقالت قوى الأمن الداخلي أنها ألقت القبض على الفاعلين.

ونشر المرصد السوري في 18 الشهر الجاري، أنه جرى العثور على جثة طفلة ضمن حقيبة في بالقرب من منزل ذويها في أحد أحياء مدينة الرقة، وذلك بعد اختطافها قبل أيام.

ووفقًا لمصادر أهلية، فإن الخاطفون طالبوا ذوي الطفلة بفدية مالية تقدر بآلاف الدولارات الأمريكية، دون ورود تعليق حول الجريمة من قبل ذوي الطفلة حتى الآن.

وتشهد مدينة الرقة الخاضعة لنفوذ “قسد” تزايدًا في أشكال الانفلات الأمني من خطف وعمليات سرقة وانتشار الدعارة، في ظل نفوذ تلك العصابات وضعف القوى الأمنية في المنطقة.