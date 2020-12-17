تزامناً مع الهدوء الحذر على محاور عين عيسى.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تستقدم تعزيزات عسكرية إلى المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استقدام القوات التركية والفصائل الموالية لها تعزيزات عسكرية إلى قرى أبو خرزة وسلوم ورمانة المقابلة لقريتي الهوشان والخالدية المحاذية لطريق حلب-الحسكة”m4″ شرقي عين عيسى شمالي الرقة.

وتتألف تلك التعزيزات من دبابات ومدافع ثقيلة وعربات جند، وسيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة.

وفي سياق ذلك، عززت قوات سوريا الديمقراطية تمركزاتها في الجهة المقابلة، وسط هدوء حذر يسود المنطقة، بعد أيام طويلة من القصف والاستهدافات المتبادلة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد علم، أن اجتماعاً جرى، بين قيادات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية مع ضباط روس وآخرين من قوات النظام، وذلك في قرية شيخ حسن الواقعة بريف عين عيسى ضمن الريف الشمالي للرقة، وتمحور الاجتماع حول التصعيد التركي الأخير والتسريبات بشأن عملية عسكرية تركية مرتقبة على المنطقة.

ونشر المرصد السوري في الثامن من الشهر الجاري، أن القوات الروسية وقوات النظام و”قسد” اتفقوا على تشكيل نقاط مشتركة في ريف الرقة الشمالي، وذلك بعد اجتماع جرى في القاعدة الروسية، ووفقاً للمصادر فإن إحدى تلك النقاط شرقي ناحية عين عيسى والثانية على طريق الدولي “m4″، ونقطة ثالثة في الجهة الغربية لناحية عين عيسى، ومهمة تلك النقاط رصد الانتهاكات التركية والقصف الذي يستهدف المنطقة.