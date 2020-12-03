تزامناً مع انتشار الميليشيات الموالية لروسيا في البادية السورية.. أكثر من 25 غارة روسية استهدفت مواقع انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية”

نفذت الطائرات الحربية الروسية منذ صباح اليوم، أكثر من 25 غارة جوية استهدفت مواقع وتحصينات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية ضمن الحدود الإدارية لمحافظات الرقة ودير الزور وحماة وحمص، تزامناً مع انتشار دفعات من عناصر الميليشيات الموالية لروسيا في تلك المناطق للبحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد وثّق، مقتل 7 عناصر “لواء القدس” والميليشيات الموالية لروسيا بينهم قيادي وأصيب آخرين، في كمين نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، على الطريق الواصل ما بين مدينة الميادين وفيضة ابن موينع بريف دير الزور الشرقي.

كما نفذت الطائرات الحربية الروسية، اليوم، أكثر من 40 غارة جوية استهدفت مواقع وتحصينات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية ضمن الحدود الإدارية لمحافظات حمص وحماة والرقة ودير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.