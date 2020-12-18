تزامناً مع انتهاء مباراة جبلة وتشرين.. انفجار عبوة ناسفة.. وسقوط مصابين في أعمال شغب وتخريب بمدينة جبلة

دوى انفجار في مدينة جبلة، نتيجة عبوة ناسفة تمكنت القوى الأمنية التابعة للنظام من تفكيكها عن طريق تفجيرها وفق ما أفادت به مصادر أهلية.

على صعيد متصل، أصيب العديد من المواطنين، جراء أعمال شغب وتخريب بعد انتهاء مباراة كرة قدم جمعت فريقي جبلة وتشرين في ملعب مدينة جبلة بريف اللاذقية، حيث انتشرت قوات حفظ النظام في جميع أنحاء المدينة لتفريق جماهير نادي جبلة، بعد انتهاء المباراة.

ورصد المرصد السوري اشتباكات بالحجارة والعصي بين الجماهير، فيما حاولت سيارات الإطفاء تفريق جموع الجماهير بالمياه وإطلاق النار الهواء.

ونشر المرصد السوري في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، في ظل الفوضى وانتشار السلاح في عموم المناطق السورية، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مباراة كرة قدم أُقيمت يوم أمس بين فريقي الساحل وجبلة ضمن “الدوري السوري” في مناطق النظام، على أرض الملعب البلدي في مدينة طرطوس، وبعد تسجيل نادي جبلة هدف التعادل في مرمى نادي الساحل، ألقى مشجع لنادي جبلة قنبلة صوتية باتجاه جمهور نادي الساحل في الدقيقة 63 من الشوط الثاني، مما تسبب بإصابة عدد من الجماهير، وحدوث عراك بالأسلحة البيضاء بين جمهور الفريقين، لتدخل قوات حفظ النظام وتطلق النار في الهواء لتفريق الجماهير.

والجدير بالذكر أن مباريات الدوري السوري تُقام بحضور جماهيري رغم انتشار فيروس “كورونا” بشكل كبير ضمن مختلف المحافظات.