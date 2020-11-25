تزامناً مع انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.. شركة “وتد” تعاود رفع أسعار المحروقات ضمن مناطق تحرير الشام والفصائل في إدلب

مع كل صعود وهبوط بقيمة الليرة التركية، تقوم شركة “وتد” للمحروقات برفع أوخفض أسعار المحروقات ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب، بما يتناسب مع قيمة الليرة، حيث رصد المرصد السوري رفع أسعار المحروقات من قبل وتد بسبب “تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي”، فقد بلغ سعر البنزين 4,80 ليرة تركية، وسعر المازوت المستورد انخفض إلى 4,70 ليرة تركية، بينما وصل سعر المازوت المكرر إلى 4 ليرات تركية، والمازوت المكرر نخب ثاني بلغ 3,75 ليرة تركية.

ونشر المرصد السوري في 14 الشهر الجاري، أن شركة “وتد” للمحروقات قامت اليوم السبت، بتخفيض أسعار المحروقات مرة أخرى ضمن مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل ضمن محافظة إدلب، ووفقاً للأسعار الجديد، فقد بلغ سعر البنزين 4,65 ليرة تركية، وسعر المازوت المستورد انخفض إلى 4,55 ليرة تركية، بينما وصل سعر المازوت المكرر إلى 3,90 ليرة تركية، والمازوت المكرر نخب ثاني بلغ 3,65 ليرة تركية، يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.

وكان المرصد السوري نشر في العاشر من الشهر الجاري، أن شركة “وتد”، خفضت أسعار المحروقات في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، بسبب تحسن قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر ليتر البنزين والمازوت المستورد بمقدار 15 قرشاً من الليرة التركية، و2 ليرة لاسطوانة الغاز المنزلي، وفي سياق ذلك، زادت “حكومة الإنقاذ” وزن ربطة الخبز بمقدار 25 غراماً، مع تثبيت السعر الحالي وعدد الأرغفة.

ويأتي ذلك الانخفاض بعد عدة ارتفاعات متتالية للأسعار، بحجة انخفاض قيمة الليرة التركية التي فرضتها “حكومة الإنقاذ”، حيث رصد المرصد السوري في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحده، عدة ارتفاعات متتالية حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 76، وبلغ سعر البنزين 5,10 ليرة، وسعر المازوت المستورد إلى 5 ليرات تركية.