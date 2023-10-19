تزامناً مع اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الكردية وفصائل “الجيش الوطني”.. قصف بري تركي يستهدف قرى بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة محيط قرى حربل ومرعناز بريف حلب الشمالي، وكالوته بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، دون تسجيل خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على المادية، تزامناً مع اندلاع اشتباكات متقطعة بين القوات الكردية وقوات النظام من جهة، و”الجيش الوطني” من جهة أخرى على محور كفر كلبين بريف حلب الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، قصف طائرة “درون” تركية موقعا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام، استهدفت تلة في ناحية تل رفعت بريف حلب الشمالي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وجاء ذلك، بعد أيام من سقوط طائرة مسيرة “درون” في قرية تنب بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام.