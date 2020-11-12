تزامناً مع انشغال النظام السوري بمؤتمر عودة اللاجئين.. انهيار جديد لليرة السورية وارتفاع أسعار الذهب وأزمة متواصلة للخبز والمحروقات

على وقع الأزمة الخانقة والمتواصلة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والمتمثلة بصعوبة كبيرة يواجهها الأهالي في تأمين مادة الخبز، بسبب عجز سلطات النظام عن تأمين احتياجات الأفران للطحين المدعوم، بالإضافة إلى انهيار جديد سجلته الليرة السورية اليوم، وسط ارتفاع في أسعار الذهب.

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مشاجرة جماعية وقعت عند أحد الأفران في مدينة صوران الخاضعة لسيطرة النظام شمالي حماة، بسبب الازدحام الخانق على الأفران، وتسببت المشاجرة بسقوط جرحى، وفي سياق متصل، تشهد الأفران في محافظة اللاذقية، ازدحاماً خانقاً بسبب قلة مادة القمح المقدمة إليها، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن فرن “دمسرخو” والذي يعد أحد أكبر الأفران في مدينة اللاذقية بات مخصصاً للعساكر في قوات النظام فقط، وتشهد المحافظات السورية في عمومها ضمن مناطق سيطرة النظام أزمة مستمرة في تأمين مادة الخبز.

في حين سجلت الليرة السورية انخفاضاً جديداً لقيمتها أمام العملات الأجنبية بسعر 2582 شراءً و 2612 مبيعاً أمام الدولار، وسعر 3044 شراءً و 3085 مبيعاً أمام اليورو، و 320 شراءً .

وسجل سعر غرام الذهب عيار”21″ اليوم 137 ألف ليرة للغرام الواحد، بينما بلغ سعر الغرام عيار”18″ 117 ألف و429 ليرة سورية.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، بأن أفران “ابن العميد” المشهورة في منطقة ركن الدين بالعاصمة دمشق، أُغلقت بسبب انعدام مادة الطحين المقدمة إليه، تزامن ذلك مع ازدحام خانق تشهده الأفران ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري بسبب نقص كميات الطحين المقدمة للأفران.

وتعد “أفران ابن العميد” التي يبلغ عددها خمسة أفران ملاصقة لبعضها البعض، والواقعة في حيّ ركن الدين الملاصق لجبل قاسيون في دمشق، من أهم الأفران التي يقصدها سكان وأهالي العاصمة وريفها.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إلى أن مناطق النظام السوري على اختلاف المحافظات، تشهد أزمة متواصلة وبشكل متصاعد على مادة الخبز حالها كحال أزمات أخرى وعلى رأسها المحروقات، المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره، رصد عبر نشطاءه أزمة الخبز على طوابير الأفران عبر شهادات لأهالي ضمن العاصمة دمشق وريفها.