تزامناً مع انشقاق 8 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا إلى مواقع “قسد”.. اشتباكات وقصف متبادل على محاور ريف أبو راسين (زركان)

أطلقت القوات التركية قنابل مضيئة في أجواء ريف أبو راسين (زركان) الغربي بريف الحسكة، تزامناً مع انشقاق مجموعة مؤلفة من 8 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا باتجاه قوات سورية الديمقراطية قرب قرية الأسدية.

وفي سياق ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها مواقع في قريتي الأسدية وخضراوي قرب خطوط التماس مع “قسد”، بينما استهدفت “قسد” محطة الشيخ ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ووثق المرصد السوري، أمس، مقتل 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، إثر عملية تسلل نفذها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية إلى محارسهم، في قرية الغشقة بالقرب من بلدة العالية جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة.