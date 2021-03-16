تزامناً مع انهيار مستمر لليرة السورية ووصولها إلى عتبة 4500 أمام الدولار الأميركي.. بشار الأسد يصرف منحة مالية تقدر بنحو 10 دولار لمرة واحدة

سجلت الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، انهيارًا جديدًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق 4410 مبيع و4350 شراء، واليورو 5259 مبيع و5183 شراء، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية في مناطق ريف حلب وإدلب 586 مبيع و573 شراء، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 214 ألف ليرة سورية، ومع استمرار الانهيار الكبير والمتسارع الذي تشهده الليرة السورية، تزامنًا مع الانهيار الجديد لليرة السورية، تشهد محطات الوقود في جميع المحافظات السورية الخاضعة لنفوذ النظام، أزمة خانقة، من خلال وقوف السيارات والآليات بطوابير طويلة، تصل لعدة كيلومترات، وتشهد الأسواق السورية حاليًا تخبط كبير في أسعار السلع الأساسية، بسبب الانهيار المتسارع والمتواصل الذي تشهده الليرة السورية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار بشار الأسد رئيس النظام السوري مرسوم تشريعي يقضي بصرف “منحة مالية لمرة واحدة فقط بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية لكل العاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، ويستفيد منها أُسر أصحاب المعاشات، ومعفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.”