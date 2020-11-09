تزامناً مع تبادل القصف الذي أسفر عن 6 قتلى من الفصائل الموالية لتركيا و”قسد”.. نزوح عشرات العائلات من منطقة القصف في ريف أبو راسين

قتل 5 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بالقصف المدفعي الذي نفذته “قسد” على مواقعهم في مزرعة الديري بريف أبو راسين، وقتل عنصر من قسد وأصيب 3 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم بالقصف الذي استهدف مواقعهم في دادا عبدال بالريف ذاته.

وشهدت تلك القرى استنفاراً عسكرياً لـ”قسد”، تزامناً مع حركة نزوح لعشرات العائلات إلى أماكن أكثر أمناً في الريف الشرقي لناحية أبو راسين، ولحقت أضرار كبيرة بالمنازل نتيجة القصف التركي.

ورصد المرصد السوري، قبل قليل، قصفاً من القاعدة التركية في داودية وباب الخير استهدف “مزرعة حجي بوبي” التابعة لدادا عبدال غربي أبو راسين (زركان)، حيث تتواجد هناك نقطة عسكرية لقوات النظام، ما أدى إلى إصابة 3 بينهم ضابط برتبة ملازم في قوات النظام بجروح متفاوتة.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفا بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى الصفا والبسيس ودادا عبدال في ريف أبو راسين ورأس العين شمالي الحسكة.

كما ردت “قسد” على تجمعات الفصائل الموالية لتركيا والقواعد التركية في قرى ديري وباب الخير والداودية ومحيط قرية أم عشبة ومزارع أخرى ضمن مناطق “نبع السلام” في الريف ذاته.