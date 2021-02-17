تزامناً مع تحركات القوات الأميركية في المنطقة.. القوات الروسية تسيير دورية عسكرية عند الحدود السورية – التركية بريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري اليوم الأربعاء، تسيير القوات الروسية لدورية عسكرية انطلاقاً من مطار القامشلي وصولاً إلى الحدود السورية-التركية بريف رميلان، حيث جابت مناطق كركي لكي وديرنا آغي وعين ديوار وبانه قسر، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء، وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، تعزيزات روسية مؤلفة من 10 عربات قادمة من القامشلي، وصلت إلى قاعدتها في منطقة المباقر ببلدة تل تمر شمالي الحسكة.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى تسيير القوات الأميركية لدورية جديدة في منطقة المالكية (ديريك) بريف الحسكة، حيث جابت أحياء المدينة وقابل الجنود الأميركان عدداً من المدنيين، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن أهالي المنطقة طالب الأميركان عبر مترجمين بحماية المنطقة من أي هجوم محتمل قد تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها.