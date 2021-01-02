تزامناً مع تحركات عسكرية لمشاة من الفصائل الموالية لتركيا.. القوات التركية تقصف مواقع مجلس منبج العسكري شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحركات عسكرية لعناصر مشاة من الفصائل الموالية لتركيا قرب معبر الحمران المقابل لمعبر أم جلود الخاضع لنفوذ قوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد”، تزامناً مع استهداف طائرة مسّيرة لشاحنات محملة بالنفط قرب المعبر، ما أسفر عن أضرار مادية.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية مواقع مجلس منبج العسكري في أم جلود وأم عدسة في ريف منبج شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 30 ديسمبر/الفائت، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، على خط الساجور شرقي حلب، تزامناً مع قصف مدفعي نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرى التوخار وعون الدادات ومحسلي وجراد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.