تزامناً مع تحليق الطيران الحربي.. تدريبات عسكرية للفرقة 25 بإشراف القوات الروسية في ريف حلب

محافظة حلب: أجرت الفرقة 25 مهام خاصة، صباح اليوم، تدريبات عسكرية مكثفة بإشراف القوات الروسية، بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي وتمثلت التدريبات بعمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية، وسط مناورات للطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة.

يشار إلى أن التدريبات الجديدة هي الثانية في أقل من 72 ساعة.

وفي 22 شباط، أجرت “الفرقة 25، بمشاركة القوات الروسية تدريبات عسكرية مشتركة مكثفة، قرب مطار كويرس بريف حلب الشرقي، تمثلت بالتدريب على الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ على أهداف وهمية، كما تضمنت تدريبات على الإخلاء والإسعافات الأولية وسط تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة.