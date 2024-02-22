تزامناً مع تحليق الطيران الحربي.. تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الروسية و”الفرقة 25 مهام خاصة” في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: أجرت “الفرقة 25 مهام خاصة” التي يقودها “سهيل الحسن” التابعة لقوات النظام، بمشاركة القوات الروسية تدريبات عسكرية مشتركة مكثفة، قرب مطار كويرس بريف حلب الشرقي، تمثلت بالتدريب على الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ على أهداف وهمية، كما تضمنت تدريبات على الإخلاء والإسعافات الأولية وسط تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة.

وفي 19 شباط الجاري، أجرت الفرقة 25 قوات مهام خاصة التي يقودها “سهيل الحسن”، تدريبات عسكرية في المنطقة المفتوحة بالقرب من منطقة الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي، وبإشراف القوات الروسية، ضمن إطار مواصل القوات الروسية تدريب القوات على عمليات الإنزال المظلي وتسديد الأهداف بالمدفعية والصواريخ، بمشاركة الطائرات الحربية الروسية في التدريبات عبر إجراء المناورات في أجواء المنطقة.